В правительстве создана оперативная рабочая группа по ситуации с авиарейсами в Грузию

Москва, 22 июня. В правительстве создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами отечественных авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Грузию. Об этом в пятницу сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова.

«В правительстве РФ создана оперативная рабочая группа для координации работы с пассажирами российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Грузию», — цитирует представителя вице-премьера ТАСС.

Перевозчикам также даны указания запустить горячие линии, чтобы информировать туристов о ситуации с авиарейсами в Грузию. Минтрансу и Ростуризму поручено в течение субботы проработать вопрос по пассажирам, которые должны были вылететь в эту страну после 8 июля.

В настоящее время регулярные рейсы в грузинские города выполняют авиакомпании «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» , Red Wings и Smartavia. Ряд компаний уже объявила о закрытии продаж билетов и возврате пассажирам их полной стоимости.

В конце рабочей недели в Тбилиси начались массовые протесты. По некоторым сведениям, к беспорядкам могут быть причастны некоторые организации из США, в том числе американское Агентство по международному развитию.