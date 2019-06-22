Москва, 22 июня. Авиакомпании Red Wings и «Победа» объявили о закрытии рейсов в Грузию с 8 июля и возврате полной стоимости билетов клиентам.

Первая компания три раза в неделю выполняет рейс по маршруту Москва-Батуми-Москва. С 8 июля Red Wings прекратит полеты по этому направлению, успевшим купить билеты клиентам вернут деньги за отмененные рейсы.

«Всем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании с 8 июля, будет возвращена полная стоимость авиабилета, так как применяется правило «вынужденного возврата», — цитирует представителя пресс-службы компании РИА Новости.

Аналогичное решение приняла авиакомпания «Победа».

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией, сообщила RT. Документ вступит в силу 8 июля.

В Тбилиси 20 июня начались массовые протесты. По некоторым сведениям, к беспорядкам причастны местная оппозиция и ряд организаций из США. Эти данные косвенно подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер.

За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. В Интернете граждане США и ЕС активно подталкивают грузинских граждан к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.