Москва, 22 июня. Росавиация в субботу, 22 июня, проведет совещание с авиакомпаниями по поводу приостановки авиасообщения с Грузией, сообщил источник в одной из авиакомпаний.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. В связи с запретом полетов, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров.

«Завтра утром Росавиация проведет совещание с авиакомпаниями по поводу авиасообщения с Грузией», — сообщил источник РИА Новости.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя остановку воздушного сообщения с Грузией, подчеркнул, что Грузия не может обеспечить безопасность российских граждан на территории своей страны, и Москва соответствующим образом на это отреагировала, поскольку это является ее прямой обязанностью.

Сенатор добавил, что не стоит воспринимать данный запрет «как некое наказание Грузии», что «не в правилах России кого-то казнить или миловать», и санкционная политика не приветствуется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что указ президента относительно Грузии является вынужденной мерой на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Запрет будет действовать, пока там не будут сняты угрозы для граждан РФ.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, сообщал «ФедералПресс». По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это, в частности, подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, отметим, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что в Интернете граждане США и ЕС активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.