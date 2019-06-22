В Ростуризме рассказали о находящихся в Грузии россиянах

Москва, 22 июня. Большинство отдыхающих в Грузии россиян находятся в стране не по линии туроператоров, но Ростуризм окажет им все необходимое содействие. Об этом в пятницу сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Наша официальная позиция: туристам воздержаться от поездок в Грузию, а туроператорам - от реализации туров. У нас минимальное количество туроператоров работает на грузинском направлении. В основном там индивидуальные туристы. Все, что нужно будет от агентства, мы сделаем», — цитирует Догузову ТАСС.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией, сообщила Газета.ru. Документ вступит в силу 8 июля. В президентском указе также говорится о необходимости принять меры по возвращению временно находящихся на территории Грузии российских граждан на родину.

Директор ассоциации «Турпомощь», которая помогала эвакуировать россиян из Египта, Александр Осауленко сообщил ТАСС, что ситуация с Грузией отличается от той, что сложилась в североафриканской стране. Из Египта в основном вывозили отдыхавших по линии туроператоров организованных туристов. В случае с Грузией оказывать помощь россиянам скорее должно МЧС, так как сложилась чрезвычайная ситуация, считает Осауленко.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По некоторым сведениям, к беспорядкам причастны местная оппозиция и США. Эти данные подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер.

За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. В Интернете граждане США и ЕС активно подталкивают грузинских граждан к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.