В Госдуме поддержали прекращение авиасообщения с Грузией

Москва, 22 июня. Решение о приостановке авиасообщения с Грузией защитит россиян от возможных провокаций, считает первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. В связи с запретом полетов, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров.

«Президент правильно сделал. Потому что безопасность граждан России, где бы они ни находились, — это прерогатива государства. Поэтому те провокации, которые происходят в Тбилиси, они направлены конкретно, чисто против России, против граждан России», — цитирует РИА Новости слова Водолацкого.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня в Грузии на россиян «возможны нападения, возможны провокации», «похищения и убийства», поэтому гражданам РФ лучше покинуть Грузию, «пока там не наведут порядок».

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, сообщал «ФедералПресс». По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил ранее, что запрет на авиаперелеты из России в Грузию будет действовать, пока там не будут сняты угрозы для граждан РФ.

Депутат Госдумы Иван Сухарев, который прибыл в Тбилиси в составе российской делегации на сессию МАП и был вынужден покинуть страну после событий в здании парламента, в интервью Федеральному агентству новостей назвал Грузию одной из самых опасных стран для русскоговорящих. Сухарев призвал МИД РФ принять все меры, «чтобы не пострадали, в первую очередь, наши граждане, во вторую очередь, все, кто говорит по-русски».