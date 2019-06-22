В Совфеде рассказали, какие потери понесет Грузия из-за прекращения авиасообщения с РФ

Москва, 22 июня. Грузия потеряла огромное число российских туристов, которые планировали провести в этом году отпуск на ее курортах, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«К сожалению, события последних двух дней показали, что мудрость покинула грузинских руководителей. Как результат — Грузия теряет огромное число россиян, потенциальных туристов, которые собирались в этом году на ее курорты», — заявил сенатор РИА Новости.

При этом он добавил, что усилиями грузинских политиков некоторое наметившееся потепление между странами вновь отброшено на годы.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. В связи с запретом полетов, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров.

Как сообщала ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, по предварительным оценкам, в Грузии сейчас находятся от пяти до семи тысяч организованных туристов, клиентов туристических компаний. Самостоятельных же туристов «на порядки больше, как минимум в 2-3 раза».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запрет на авиарейсы из России в Грузию будет действовать, пока там не будут сняты угрозы для граждан РФ.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, сообщал Infox.ru. По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет авиаперелетов между странами, отметила финансовые издержки туристского кластера Грузии. По ее словам, передавал «ФедералПресс», сейчас в Грузии «люди готовы убивать друг друга, просто потому что не могут сдержать эмоций» и от этого веет «чем-то первобытным и страшным».