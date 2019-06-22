Украинский вице-премьер предупредил о риске «языкового майдана»

Киев, 22 июня. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.

В пятницу стало известно, что более 50 депутатов Верховной рады подписали и направили в Конституционный суд обращение с просьбой проверить указ «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на соответствие нормам закона.

По мнению Кириленко, представление в Конституционный суд с целью отменить закон о языке, внесла «пятая колона».

«Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый Языковой Майдан», — написал вице-премьер в своем микроблоге в Twitter.

В конце апреля Верховная рада приняла закон о государственном языке, который де-факто инициирует тотальную украинизацию страны. Документ предполагает, что украинский язык должен использоваться практически во всех сферах жизни — в школах, вузах, больницах, магазинах, ресторанах, салонах красоты и других заведениях. На украинском должна выходить львиная доля всех СМИ. А чиновники, юристы, нотариусы, судьи, преподаватели и медики должны будут время от времени проходить аттестацию на знание государственного языка.

При этом закон предусматривает создание должности уполномоченного по защите государственного языка, который должен следить, чтобы все говорили по-украински.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что пересмотрит принятые его предшественником Петром Порошенко и одобренные Радой инициативы, в том числе закон о языке. Зеленский отметил, что последствия принятого Радой закона об украинском языке «сложно спрогнозировать» и пообещал провести тщательный анализ закона на предмет соответствия Конституции.