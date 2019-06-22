Клинцевич объяснил необходимость введения запрета на авиаперелеты в Грузию

Москва, 22 июня. Грузия не может обеспечить безопасность российских граждан на территории своей страны, и Москва соответствующим образом на это отреагировала, поскольку это является ее прямой обязанностью, заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя остановку воздушного сообщения с Грузией.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. В связи с запретом полетов, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров.

Клинцевич призвал не воспринимать данный запрет «как некое наказание Грузии». Он подчеркнул, что «не в правилах России кого-то казнить или миловать», и санкционная политика не приветствуется.

«Просто в Грузии, как стало окончательно ясно, уже не могут обеспечить безопасность российских граждан, и наше государство соответствующим образом на это отреагировало, что является его прямой обязанностью», — подчеркнул сенатор, добавив, что грузинские политики шли к этому не один год.

Клинцевич добавил, что экономические потери из-за отсутствия российских туристов в разгар сезона является проблемой самой Грузии. Россия же будет «заниматься исключительно безопасностью российских граждан».

Как сообщала ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, на сегодняшний день, по предварительным оценкам, в Грузии находятся от пяти до семи тысяч организованных туристов, клиентов туристических компаний. Самостоятельных же туристов «на порядки больше, как минимум в 2-3 раза».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указ президента относительно Грузии является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Запрет на авиарейсы из России в Грузию будет действовать, пока там не будут сняты угрозы для граждан РФ.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, сообщал НСН. По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».