Пять китайских компаний оказались в черном списке США

Вашингтон, 22 июня. США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских компаний.

В черный список Минторговли попали Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Теперь им запрещено покупать американские товары и услуги.

По данным министерства, данные компании вовлечены (или будут) в деятельность, противоречащую нацбезопасности Соединенных Штатов.

Сотрудничать с компаниями, которые в документе называются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений, смогут только американские компании, получившие соответствующие лицензии.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который блокирует китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Кроме того, Huawei находится в списке корпораций, которые не могут вести дела с представителями американского бизнеса без специальной лицензии.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему США ввели санкции против Huawei. По его словам, «смысл только один: сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США».