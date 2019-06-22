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Обратившаяся к Путину семья беженцев получит гражданство РФ в ускоренном порядке

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Обратившаяся к Путину семья беженцев получит гражданство РФ в ускоренном порядке

Казань, 22 июня. Члены семьи беженцев Люльковичей, обратившиеся к президенту РФ Владимиру Путину, смогут в скором времени получить российское гражданство, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

На прямую линию с Владимиром Путиным обратилась многодетная семья Люльковичей. Им пришлось бежать из Донбасса. Сейчас они живут в Татарстане. Получить российское гражданство семье пока не удается, поэтому работают они нелегально. Владимир Путин пообещал рассмотреть их проблему. 

Замначальника управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Елена Соловьева сообщила в пятницу, что министерство рассмотрело обращение семьи Люльковичей. Им окажут помощь, уже «найдены варианты, которые помогут в ускоренном порядке решить этот вопрос с приобретением гражданства». 

Соловьева уточнила, что семья подала заявление на участие в госпрограмме добровольного переселения с Донбасса. Вопрос будет решен в ближайшее время. 

В конце апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В ходе прямой линии Путин заявил, что проследит за реализацией указа.

По его словам, соответствующие нормативные акты в конце апреля были приняты, однако многие украинцы, проживающие в России, до сих пор не могут получить российский паспорт, поскольку от них требуются документы, которые можно получить только на Украине.

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Автор: Олеся Волкова
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