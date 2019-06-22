Администрация Зеленского подаст в суд на главу Совета судей из-за клеветы

Киев, 22 июня. Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена судиться с главой Совета судей Олегом Ткачуком из-за обвинений в давлении на судей. Об этом сообщил замглавы администрации Руслан Рябошапка.

Ткачук в пятницу заявил, что ему якобы пожаловались судьи из разных регионов страны на поступающие из администрации президента телефонные звонки с требованием сорвать проведение заседания совета судей.

«Это абсолютная глупость! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... За свои слова он должен ответить. За эту ложь, которую он распространяет против президента и его команды», — цитирует слова Рябошапки «Украинские новости».

Неделей ранее сообщалось, что Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, а также подготовить законодательные и практические шаги для решения проблем, связанных с работой судебной ветви власти.

Как отмечали эксперты, проведение судебной реформы на Украине было частью обязательств экс-президента Украины Петра Порошенко перед Евросоюзом в ответ на продление антироссийских санкций. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Порошенко фактически развалил судебную систему Украины и должен понести наказание за это.