В АТОР рассказали, сколько российских туристов находится в Грузии

Москва, 22 июня. Около пяти — семи тысяч организованных российских туристов, по предварительным данным, сейчас находятся в Грузии, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе уточнила в интервью РИА Новости, что на сегодняшний день, по предварительным оценкам, в Грузии находятся от пяти до семи тысяч организованных туристов, клиентов туристических компаний. Самостоятельных же туристов «на порядки больше, как минимум в 2-3 раза».

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан. Согласно документу, с 8 июля авиакомпаниям РФ запрещается осуществлять перелеты в Грузию. В связи с запретом полетов, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров. Кабмину президент РФ поручил принять меры по обеспечению возвращения россиян на родину.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что запрет на авиарейсы из России в Грузию будет действовать, пока там не будут сняты угрозы для граждан РФ.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что решение о приостановке авиационного сообщения с Грузией является адекватным в сложившейся ситуации в стране, передает НСН. По мнению сенатора, «вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан РФ, находящихся там.