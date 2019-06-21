Экс-супруга Тома Круза шокировала дочь признанием об отце

Лос-Анджелес, 21 июня. Американская актриса Кэти Холмс шокировала свою дочь Сури, сообщив, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.

Подруга актрисы рассказала Star, что Холмс решила рассказать дочери правду во время празднования ее 13-летия. Девочка весь день ждала своего отца, однако тот в очередной раз проигнорировал праздник Сури.

Актриса решила, что признание о Крузе взбодрит ее дочь. Однако не угадала: девочка устроила настоящий скандал долго плакала и потребовала раскрыть имя настоящего отца. По данным СМИ, после того, как мать отказалась называть имя, девочка перестала с ней разговаривать.

На прошлой неделе сообщалось, что поп-исполнитель из Канады Джастин Бибер заявил, что хотел бы провести бой с Томом Крузом, и вызвал звезду боевиков на поединок.

При этом певец добавил, что если Круз откажется, это будет означать, что тот трус, пишет RT.

Позднее президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность организации поединка между Бибером и Крузом. По его словам, ему звонили «реальные парни, которые отвечают за свои слова», передавала «Газета.ру». Уайт заявил, что был бы идиотом, если бы отказался от такого боя.