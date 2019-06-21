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Экс-супруга Тома Круза шокировала дочь признанием об отце

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Экс-супруга Тома Круза шокировала дочь признанием об отце

Лос-Анджелес, 21 июня. Американская актриса Кэти Холмс шокировала свою дочь Сури, сообщив, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины. 

Подруга актрисы рассказала Star, что Холмс решила рассказать дочери правду во время празднования ее 13-летия. Девочка весь день ждала своего отца, однако тот в очередной раз проигнорировал праздник Сури.

Актриса решила, что признание о Крузе взбодрит ее дочь. Однако не угадала: девочка устроила настоящий скандал долго плакала и потребовала раскрыть имя настоящего отца. По данным СМИ, после того, как мать отказалась называть имя, девочка перестала с ней разговаривать.

Экс-супруга Тома Круза шокировала дочь признанием об отце

На прошлой неделе сообщалось, что поп-исполнитель из Канады Джастин Бибер заявил, что хотел бы провести бой с Томом Крузом, и вызвал звезду боевиков на поединок.

При этом певец добавил, что если Круз откажется, это будет означать, что тот трус, пишет RT.

Экс-супруга Тома Круза шокировала дочь признанием об отце

Позднее президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность организации поединка между Бибером и Крузом. По его словам, ему звонили «реальные парни, которые отвечают за свои слова», передавала «Газета.ру». Уайт заявил, что был бы идиотом, если бы отказался от такого боя.

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Автор: Олеся Волкова
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