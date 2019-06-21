Захарова ответила на русофобские заявления президента Грузии 

Москва, 21 июня. Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила ранее, что в дестабилизации страны виновата Москва. По ее словам, Россия — «враг и оккупант».

«Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад, не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах «Россия виновата», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат также обратила внимание на то, что в кризисный момент от президента требовалось лишь выйти к народу и пообещать гарантии безопасность на улицах грузинских городов. Вместо этого власти «затянули старую песню о главном — про «оккупантов».

«Ну, что, доигрались? «Оккупант» отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики?» — написала она.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), передавал НСН. По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан. Согласно документу, с 8 июля авиакомпаниям РФ запрещается осуществлять перелеты в Грузию. В связи с запретом полетов, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров. Кабмину президент РФ поручил принять меры по обеспечению возвращения россиян на родину.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что запрет на авиарейсы из России в Грузию будет действовать, пока там не будут сняты угрозы для граждан РФ.