Медведев провел в Минске переговоры с Вучичем и Додоном

Минск, 21 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Минске переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Молдавии Игорем Додоном.

Медведев и Вучич беседовали тет-а-тет, сообщает РИА Новости. Подробности переговоров на данный момент неизвестны.

Напомним, что в конце мая спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован. Президент Сербии привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

В пятницу российский премьер также провел встречу с Додоном. В переговорах также участвовал вице-премьер Дмитрий Козак.

Встреча Медведева с Додоном прошла через несколько дней после окончания в Молдавии крупного политического кризиса.

Внутриполитическая ситуация в Молдавии осложнилась в начале июня 2019 года. По решению Конституционного суда страны был отстранен от должности президент республики Додон. Исполняющим обязанности главы страны был назначен премьер-министр Павел Филип. Он распустил парламент и заявил о проведении досрочных выборов. Демократическая партия позже объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. А после Конституционный суд Молдавии отменил решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня.