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Экс-главу Раменского района арестовали повторно

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Экс-главу Раменского района арестовали повторно

Москва, 21 июня. Бабушкинский суд Москвы принял решение о заключении под стражу до 7 июля экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве зампредседателя общественной палаты района Евгении Исаенковой.

Неделей ранее Мосгорсуд отменил постановление об аресте Кулакова и вернул дело в суд первой инстанции. Обвиняемый остался в СИЗО, однако срок его содержания под стражей был сокращен до 24 июня.

В пятницу суд принял решение арестовать Кулакова до 7 июля.

Как сообщает РИА Новости, на заседании суда стало известно, что Кулаков тайно встречался с Исаенковой с 2012 года. Однажды, в 2014 году, отношения пары прерывались, после того, как любовница скинула их переписку жене. 

По версии следствия, Кулаков в ночь на 2 мая убил Исаенкову, поскольку «испытывал к ней личные неприязненные отношения». Экс-чиновник не признал свою вину. Как сообщает «Газета.ру», причиной смерти 39-летней зампреда общественной палаты могло быть удушение, а также удар тупым предметом.

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Автор: Олеся Волкова
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