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Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас

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Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас

Афины, 21 июня. Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался в пятницу в возрасте 72 лет.

Христофиас занимал пост президента Кипра с 2008 по 2013 годы. До вступления в должность главы государства возглавлял парламент, передает RT

Экс-президент был сторонником укрепления отношений с Россией. В 2010 году Христофиаса наградили Орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие всесторонних российско-кипрских связей.

В понедельник бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа. Он потерял сознание во время перерыва между судебными заседаниями, находясь в клетке в здании суда. 

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Мурси был убит. Турецкий лидер напомнил, что перед смертью Мурси бился в конвульсиях на протяжении 20 минут. При этом никто из присутствующих не вмешивался в ситуацию и даже не попытался оказать ему помощь.

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Автор: Олеся Волкова
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