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Роскомнадзор объяснил появления твита с матом участием во флешмобе

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Роскомнадзор объяснил появления твита с матом участием во флешмобе

Москва, 21 июня. Появившееся в микроблоге Роскомнадзора в Twitter сообщение с употреблением нецензурной лексики является частью флешмоба, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Лучше тысячу раз объяснить СМИ, как нужно соблюдать закон, чем один раз наказать за его нарушение. Поэтому мы и присоединились к этому флешмобу», — сообщил Ампелонский RNS.

Ранее в Сети один из пользователей опубликовал памятку Роскомнадзора, объясняющую как правильно цензурировать мат в СМИ. Официальный аккаунт ведомства прокомментировал данный пост, употребив в отношении подписчика корректно «сокращенный» мат.

«Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света?», — гласила надпись. При этом употребленные в сообщении матерные слова были сокращены согласно памятке.

Ампелонский уточнил, что его уральские коллеги проводили профилактическое мероприятие. Однако из-за ставшего популярным в Сети слайда их высмеяли. Представитель Роскомнадзора подчеркнул, что поддерживает коллег. По его словам, «профилактика — это необходимая история».

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Автор: Олеся Волкова
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