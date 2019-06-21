Песков назвал указ Путина по Грузии вынужденной рестрикцией

Москва, 21 июня. Указ президента РФ Владимира Путина относительно Грузии — вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий в Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства в пятницу подписал указ, согласно которому с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии.

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — заявил Песков РИА Новости.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП. По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, отметим, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что в Интернете граждане США и ЕС активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Согласно данным Минздрава Грузии на вечер пятницы, число пострадавших достигло 240 человек.

Депутат Госдумы Иван Сухарев, который прибыл в Тбилиси в составе российской делегации на сессию МАП и был вынужден покинуть страну после событий в здании парламента, назвал Грузию одной из самых опасных стран для русскоговорящих. В интервью Федеральному агентству новостей парламентарий рассказал, что после того, как в сторону отеля, куда прибыла российская делегация после срыва мероприятия в парламенте, направилась толпа митингующих, хозяева сессии МАП сняли с себя ответственность за безопасность российских гостей.