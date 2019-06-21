Депутат Госдумы назвал Грузию одной из самых опасных стран для русскоговорящих

Депутат Госдумы Иван Сухарев, который прибыл в Тбилиси в составе российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и был вынужден покинуть страну после событий в здании парламента, назвал Грузию одной из самых опасных стран для русскоговорящих. Об этом он заявил в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сухарев рассказал, что перед поездкой в Тбилиси организаторы МАП пообещали безопасность делегатам, в том числе и россиянам. По приезде в Тбилиси принимающая сторона заверила депутата, что в Грузии — совершенно безопасно.

«Я опровергаю полностью эти слова. На сегодняшний день Грузия является одной из самых опасных стран для русскоговорящих граждан: не только, я думаю, для граждан России, а всех, кто говорит по-русски. Это опасно, действительно. Здесь я обращаюсь к МИДу, потому что мы должны принять все меры, чтобы не пострадали, в первую очередь, наши граждане, во вторую очередь, все, кто говорит по-русски. Необходимо встать грудью, чтобы сохранить жизнь и здоровье этих людей. Конечно, ездить туда опасно, я крайне не рекомендую», — сказал Иван Сухарев.

20 июня в Тбилиси должна была состояться сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Председателем МАП является Сергей Гаврилов — глава комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ. На мероприятии он занял кресло спикера грузинского парламента, которое предоставила ему принимающая сторона, однако это стало поводом для провокации со стороны радикалов. Работа сессии МАП шла в нормальном режиме до перерыва. Затем представители оппозиции разыскали Гаврилова, начали вырывать у него документы и облили депутата водой. В итоге сессия была прервана.

Иван Сухарев рассказал: после того, как стало понятно, что продолжать заседание в здании парламента невозможно, участники МАП приняли решение перенести мероприятие в гостиницу, где проживали делегаты. Однако, по словам Сухарева, хозяину отеля поступила «рекомендация в жесткой форме» не предоставлять гостям конференц-зал.

«Мы были вынуждены продолжать наше мероприятие в ресторане отеля. У нас была, в принципе, консолидированная позиция: все признали, что подобного рода действия недопустимы и направлены не только против российской делегации: фактически, речь шла о 23 странах мира, которые представляли делегаты, съехавшиеся на это международное мероприятие. Никому это не понравилось, все это осудили. Думаю, будут сделаны самые жесткие заявления», — сказал Сухарев.

Парламентарий также рассказал, что после того, как в сторону отеля, куда прибыла российская делегация после срыва мероприятия в парламенте, направилась толпа митингующих, хозяева сессии МАП сняли с себя ответственность за безопасность российских гостей.

«Грузинская сторона заявила, что они снимают с себя всякие обязательства по обеспечению безопасности и рекомендуют нам покинуть страну во избежание кровопролития», — рассказал депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин рекомендовал министерству иностранных дел предупредить россиян, в частности туристов, о возможной опасности поездок в Грузию. Представитель Кремля также охарактеризовал события в Тбилиси как проявление русофобии. Он отметил, что агрессивные проявления в адрес граждан РФ вызывают опасения Москвы.

Напомним, в Грузии начались явно координируемые извне беспорядки после провокации радикалов на Межпарламентской ассамблее православия. Эксперты полагают, что к организации протестных акций в Тбилиси причастны США. Это предположение подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия, деятельность которого характеризуется антироссийской направленностью. Эксперты не исключают, что за митингами в столице Грузии может также стоять небезызвестное Агентство США по международному развитию.

При этом граждане США и стран Евросоюза в социальных сетях подстрекают жителей Грузии к беспорядкам, подталкивают их к «борьбе с Россией». Все это создает выгодный для организаторов попытки госпереворота информационный фон.