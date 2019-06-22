Жители Севастополя провели митинг-реквием, посвященный первому дню Великой Отечественной войны

Симферополь, 22 июня. На площади Нахимова возле Вечного огня жители Севастополя зажгли свечи и провели митинг-реквием, посвященный первому дню Великой Отечественной войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Тогда, 22 июня 1941 года первые бомбы упали на Севастополь. Немецкие бомбардировщики взлетали с румынских аэродромов и сбрасывали на парашютах на фарватер и бухту новейшие магнитно-акустические морские мины, стараясь закупорить корабли в бухте, чтобы затем ударами бомбардировщиков уничтожить их. Одна из мин взорвалась у памятника Затопленным кораблям, другая — на улице Подгорной (ныне ул. Нефедова), в результате чего появились первые жертвы войны и первые сбитые самолеты. От взрыва мины на Подгорной улице погибли 18 человек и около 200 человек были ранены.

Но корабли флота открыли яростный огонь из зениток — и немецкая авиация вынуждена была вернуться обратно, не выполнив задачу. Именно поэтому памятные мероприятия, посвященные 22 июня, проходят и на кораблях Черноморского флота. Сегодня ночью на флагмане Черноморского флота — крейсере «Москва» — на вертолетной палубе свободные от вахты моряки выстроились в каре. После проведения молебна о погибших в Великой Отечественной войне черноморцы зажигали свечи.



В Великой Отечественной войне Черноморский флот потерял более тысячи вспомогательных судов и военных кораблей. Эта война — самая большая трагедия в истории России. Это нужно помнить, и чтобы эта память не утихала в поколениях.