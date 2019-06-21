Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Хама, Латакия и Идлиб

Москва, 21 июня. В Сирии продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований из Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

По словам генерал-майора, за сутки под обстрелы боевиков попали населенные пункты Раша, Кинсибба, Сафсафа, Хамрат, Айн-эль-Ашра, Икко, Кара-Джагез, Айн-эль-Ханзир, Мамухия, Айн-эль-Кантара провинции Латакия, Тель-Хатри провинции Идлиб и Хамамият провинции Хама.