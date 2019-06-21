Путин поручил правительству РФ обеспечить возвращение россиян с территории Грузии

Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа, сообщает пресс-служба Кремля.

В пятницу глава государства подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан. Согласно документу, с 8 июля авиакомпаниям РФ запрещается осуществлять перелеты в Грузию.

В связи с запретом полетов, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Грузию.

Кабмину президент РФ поручил принять меры по обеспечению возвращения россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

МИД РФ поручено «обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в РФ».

Напомним, что несколько тысяч демонстрантов, которые собрались накануне в центре Тбилиси, попытались прорваться в здание парламента. Поводом для возмущения послужил скандал с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который открывал проходящую в Грузии сессию Международной ассамблеи православия, передавал RT. Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента, что и вызвало протесты. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, отметим, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что в Интернете граждане США и ЕС активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Вечером в пятницу стало известно о гибели первого участника беспорядков. Как сообщает «Газета.ру», человек скончался в больнице от полученных травм. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали более 240 человек.