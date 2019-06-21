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В Штабе общественной поддержки прокомментировали провокацию в отношении Беглова

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В Штабе общественной поддержки прокомментировали провокацию в отношении Беглова

Санкт-Петербург, 21 июня. Штаб общественной поддержки прокомментировал появившееся в Сети провокационное видео, на котором якобы запечатлены «фальсификации» во время сбора подписей в поддержку кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова.

«Допускаем, что указанная видеозапись носит провокативный характер», — заявили в штабе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться, «что это такое».

«Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», — сказал градоначальник.

Ранее представители оппозиции попытались устроить провокацию в отношении Беглова. На видео запечатлена якобы фальсификация подписей в поддержку кандидатуры Беглова на губернаторских выборах.

Сбор подписей в поддержку Беглова, который является кандидатом в губернаторы Петербурга, завершен, сообщила пресс-служба Штаба общественной поддержки. По информации штаба, Беглов собрал необходимое количество подписей для регистрации в избирком. Отмечается, что в данный момент проводится проверка подписных листов.

Сбор подписей за Беглова происходит только в местах, предусмотренных действующим российским законодательством, подчеркнули в штабе.

В Штабе общественной поддержки прокомментировали провокацию в отношении Беглова

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Автор: Сергей Петров
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