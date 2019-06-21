Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» следуют по Амуру к месту выпуска

Хабаровск, 21 июня. Судно с косатками и белухами, освобожденных из «китовой тюрьмы» в Приморье, следует по Амуру к месту выпуска на побережье в Хабаровском крае, сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Представитель ВНИРО сообщил РИА Новости, что погрузка транспортировочных ванн с белухами и косатками завершилась благополучно, в настоящее время судно следует к месту выпуска животных в Николаевский район.

За ними наблюдают ветеринары и тренеры. Отправка животных сначала по суше, потом по реке была выбрана неслучайно. По информации ВНИРО, при перевозке животных по морю их бы укачало, и это бы привело к опасной потери возможности у китоообразных контроля над открытием и закрытием дыхальца.

В четверг двух косаток и шесть белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В пятницу грузовики прибыли в Хабаровск. Операция по выпуску всех животных должна завершиться до октября.

Проблема «китовой тюрьмы» получила широкую огласку в октябре 2018 года после того, как на нее обратили внимание активисты Greenpeace, передавал RT. Как выяснилось, в Приморском крае готовится незаконная продажа 13 краснокнижных косаток, которых планировали доставить в Китай.

Позднее к делу подключилась природоохранная прокуратура Владивостока, которая обнаружила нарушения со стороны Росрыболовства и частных компаний, отловивших животных. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных, сообщала «Газета.ру».

В четверг в ходе прямой линии Путин затронул данный вопрос. Глава государства отметил, что главной причиной возникновения данной являются финансовые интересы. По его словам, косатки стоят миллионы долларов, отсюда и большое количество «интересантов». Вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что косатки, которые оказались на передержке, будут отпущены на свободу в Шантарской бухте Хабаровского края.

Чуть позже стало известно, что правительство РФ приняло решение о запрете вылова косаток в культурно-просветительских целях.