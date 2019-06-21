Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию с 8 июля

Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки граждан РФ в Грузию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что глава государства подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

«Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в тексте указа.

В президентском указе также содержатся положения, которые рекомендуют туроператорам и турагентам воздержаться от реализации поездок в Грузию.

Ранее министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию из-за осложнения внутриполитической обстановки в стране. Внешнеполитическое ведомство России выразило серьезную озабоченность происходящими в Грузии событиями. Дипломаты отметили, что в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали члены официальной делегации Федерального собрания РФ, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

Напомним, накануне в Тбилиси начались массовые протестные акции, в результате которых пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

По мнению экспертов, к организации провокации и беспорядков в Грузии могут быть причастны США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее пригрозил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

На территории Грузии работает фонд «Свободная Россия», финансируемый США, который ведет антироссийски направленную деятельность. За провокациями в Тбилиси также может стоять Агентство США по международному развитию. Кроме того, жители США и государств Евросоюза в социальных сетях подстрекают граждан Грузии к беспорядкам и поддерживают их «борьбу» с Россией. Тем самым в Сети создается информационный фон, выгодный Вашингтону.