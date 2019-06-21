Россия утилизирует единственную подлодку ВМСУ «Запорожье»

Москва, 21 июня. Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию подлодки «Запорожье», которая досталась от военно--морских сил Украины (ВМСУ) после воссоединения Крыма с Россией.

Документация о проведении тендера на утилизацию корабля размещена на портале государственных закупок. Согласно тексту, одним из лотов является дизельная подводная лодка проекта 641. Субмарина «Запорожье» — единственная подлодка в составе ВМСУ и последний корабль проекта 641, остававшийся на вооружении в мире.

Субмарина вошла в состав Черноморского флота в 2014 году. На корабле подняли Андреевский флаг. Большинство членов экипажа решили служить в российском флоте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. Речь идет о десятках военных кораблей, самолетов и бронетехники, которые находятся в плачевном состоянии. Однако вывозить боеприпасы опасно, поэтому Москва может пригласить украинских специалистов для их утилизации.

Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Севастополь стал городом федерального значения. Президент РФ подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции.

Накануне совет Европейского союза на год продлил «крымский» пакет антироссийских санкций, ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2020 года.