Тбилиси, 21 июня. Организаторы шествия «Марш чести» в защиту прав ЛГБТ в Тбилиси решили не проводить мероприятие из-за произошедших накануне на проспекте Руставели протестных акций. Об этом говорится в сообщении организаторов акции.

«В сложившейся политической обстановке мы не можем себе позволить способствовать еще большей эскалации напряжения», — говорится в сообщении.

При этом организаторы не уточнили, когда шествие в защиту прав ЛГБТ, которое пришлось отменить, состоится в будущем.

Напомним, акции протеста начались в грузинской столице после открытия депутатом Государственной думы Сергеем Гавриловым сессии Международной ассамблеи православия.

По некоторым данным, к беспорядкам в Тбилиси причастна не только оппозиция, но и Вашингтон. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который считается антироссийским. За беспорядками в Тбилиси может также стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что граждане США и ЕС в социальных сетях активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.