Москва, 21 июня. Целью событий в Грузии является дестабилизация ситуации в стране и борьба за власть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Цель понятна — дестабилизация ситуации в Грузии, политические баталии, борьба за власть, передел этого государства в очередной раз», — заявила она в эфире телеканал «Россия-1».

МИД РФ ранее настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию из-за осложнения внутриполитической обстановки. В ведомстве выразили серьезную озабоченность происходящими в Грузии событиями. Дипломаты отметили, что в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали члены официальной делегации Федерального собрания РФ, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, передавала «Газета.ру». По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, отметим, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что в Интернете граждане США и ЕС активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Вечером в пятницу Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Грузию, сообщали «Известия». Туроператоры должны в обязательном порядке информировать российских туристов, которые уже купили туры в эту страну или планируют это сделать, о возможности расторгнуть договор в связи с изменившейся обстановкой в Грузии с полным или частичным возвратом средств.