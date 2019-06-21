Президент Филиппин может приехать в Россию в октябре

Москва, 21 июня. Президент Филиппин Родриго Дутерте может приехать в Россию в октябре, но точная дата пока не установлена, сообщил генеральный директор Совета национальной безопасности республики генерал Хермогенес Эсперон.

Дутерте приезжал в Россию в 2017 году, однако из-за столкновений филиппинской армии с группировкой «Мауте» вынужден был вернуться в страну. Эсперон напомнил, что лидеры двух стран общались час.

«Есть много другого, что им (главам двух стран), возможно, необходимо обсудить. Поэтому визит сюда (в Россию) президента Дутерте в октябре будет чем-то очень хорошим», — добавил Эсперон.

По словам генерального директора Совета национальной безопасности Филиппин, насколько он знает, Дутерте нравится президент России Владимир Путин.

Он добавил, что когда у государства хорошие отношения с другой страной, то необходимо, чтобы были хорошие отношения и с лидером этой страны.