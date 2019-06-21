Эстонца приняли за русского и облили водой в парламенте Грузии

Грузинские радикалы и оппозиционеры, которые сорвали сессию Международной ассамблеи православия в Тбилиси, облили водой представителя Эстонии, приняв его за русского. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Иван Сухарев, ставший свидетелем событий в грузинском парламенте накануне.

Он рассказал, что во время сессии в здание парламента ворвались люди с микрофонами и огромным количеством камер. По словам парламентария, они представляют оппозиционную партию экс-президента страны, а ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Провокаторы искали главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который открывал проходящую в Грузии сессию Международной ассамблеи православия, а также самого Сухарева и замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексея Чепу — членов официальной делегации РФ.

«Радикалы, не найдя Гаврилова, заняли президиум. Весь президиум был занят радикалами. Две женщины, обернувшись во флаги Грузии и ЕС, скандировали лозунги. Появились люди с плакатами, на которых было написано: «Россия убивает», «Уберите свои войска» и так далее. У меня пытались взять интервью, в котором я сказал: «Причем здесь Россия? Вот США убивают, да. Помните Сирию, Ливию, Ирак, Афганистан и, собственно говоря, этот список можно продолжать бесконечно?» Им это, конечно, не понравилось. Их это не устроило», — рассказал Иван Сухарев.

Он добавил, что масла в огонь подлил и представитель Верховной рады Украины. По словам Сухарева, украинский парламентарий провоцировал радикально настроенную молодежь. Причем, по мнению депутата Госдумы, та самая молодежь в этот момент была «в не совсем адекватном состоянии».

Сухарев рассказал: после того, как провокаторы заблокировали трибуну, стало понятно — продолжать сессию в здании парламента будет невозможно.

«Все это было опасно. Когда радикалы забрались на трибуну, они угрожали убийством. Один из депутатов кричал: «Я убивал и буду убивать русских». Все было направлено против нас. Они облили водой эстонского представителя, приняв его за русского. На что он сказал: «Ребята, я из Эстонии», — и они извинились. То есть, все было направлено против России», — отметил Иван Сухарев.

Делегаты приняли решение продолжить мероприятие в гостинице и выехали туда. Однако и в отеле их ждал «сюрприз». Там депутаты встретили тех девушек, которые, по словам Сухарева, ранее вышли в президиум. При этом незнакомки, по словам очевидцев, говорили на чистейшем английском.

«Там мы встретили девушек, которые были в президиуме, и которые координировали совместно — по нашим предположениям, потому что люди рассказывают, что те женщины, с которыми они общались, говорили на чистом американском английском, — с американской стороной свои действия. Действия, которые были направлены, в первую очередь, против России, российских делегатов, ну и, конечно, против православия фактически», — рассказал Сухарев.

Отметим, эксперты сходятся во мнении, что за беспорядками в Тбилиси могут стоять США. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера: он заявлял, что «в один прекрасный день Тбилиси может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также в столице Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», причем деятельность этой организации характеризуют как антироссийски направленную.

При этом депутат полагает, что срыв мероприятия не был основной целью провокаторов.

«Основная цель была гораздо позже заявлена — беспорядки и, конечно, пиар партии Саакашвили — скоро выборы, — и возможный переворот. Такие были заявлены цели», — добавил парламентарий.

Сухарев рассказал, что депутаты грузинского парламента, «которые были адекватны», извинились за поведение своих соотечественников и коллег, однако, к сожалению, это ситуацию не спасло. Мероприятие в итоге было завершено, а российские делегаты покинули Грузию.

«Вся эта ситуация должна получить самую жесткую оценку. Если бы подобного рода ситуация произошла в отношении американских сенаторов, я думаю, уже что-то случилось бы: уже подошли бы авианосцы к Батуми и, возможно, уже бы полетели какие-то ракеты... Мы говорим не об этом. Но надо понимать, что у нас великая страна, и мы не дадим плевать себе в лицо, поэтому я уверен, что будут приняты меры, которые охладят пыл грузинских джигитов», — резюмировал Иван Сухарев.

Напомним, 20 июня в Тбилиси должна была состояться сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В столицу Грузии прибыла российская делегация, которую возглавляет председатель МАП Сергей Гаврилов. Перед началом сессии он занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало открытое недовольство депутатов из грузинской оппозиции («Единое национальное движение» и «Европейская Грузия») и стало поводом для провокации. Сергея Гаврилова облили водой и вырвали у него из рук бумаги. Сессия ассамблеи была прервана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспорядки в Тбилиси «кошмарной провокацией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал события в столице Грузии как проявление русофобии. Он отметил, что агрессивные проявления в адрес граждан РФ вызывают опасения Москвы.