Генпрокуратура выявила недостатки в деятельности Росавиации

Москва, 21 июня. Генпрокуратура РФ по итогам проверок выявила нарушения в деятельности Росавиации, в частности найдены недостатки при эксплуатации воздушных судов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что прокурорами на постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности полетов. Особое внимание уделяется вопросам обучения и подготовки пилотов.

«Выявляются нарушения в деятельности Росавиации. Так, имеются недостатки при эксплуатации воздушных судов», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о нарушениях при реализации госпрограмм, о завышении стоимости работ и поставляемого оборудования, производства работ с отступлениями от требований проектной документации.

Отметим, в конце мая генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что авиакатастрофа с участием самолета компании «Аэрофлот» в «Шереметьево» вновь обнаружила серьезные проблемы в авиационной отрасли России.

Глава генпрокуратуры рассказал об основных пробелах авиационной отрасли, которые открываются в ходе надзорных проверок. Так, по его словам, госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, и обязательства Конвенции о международной гражданской авиации не выполняются.

Источник Федерального агентства новостей в Росавиации, комментируя заявление Чайки, сообщил, что Росавиация планирует пересмотреть нормативные документы. Выступление Чайки, по словам собеседника ФАН, стало новостью для ведомства. Источник уточнил, что проверка в структуре проводилась, однако ее результаты не озвучивались. В настоящее время в Росавиации не понимают, последуют ли за заявлением Чайки увольнения, однако сотрудники уверены, что нормативные документы точно будут пересмотрены.