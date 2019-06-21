Футболист Самедов покинул «Крылья Советов»

Москва, 21 июня. Футболист Александр Самедов покинул самарский клуб «Крылья Советов». Об этом рассказал сам спортсмен.

Самедов сообщил, что «Крылья Советов» не продлили с ним контракт.

«Разошлись абсолютно нормально», — сказал он в беседе с ТАСС.

Что касается продолжения футбольной карьеры, то Самедов еще не решил. Он также не рассказал, какова вероятность того, что он вовсе уйдет из большого спорта.

«Я еще ничего не решил. В ближайшее время определюсь», — приводит «Спорт Экспресс» его слова.

Александр Самедов является воспитанником московского «Спартака». С 2002 по 2018 играл за столичные клубы «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и «Москва». Этой зимой на правах свободного агента полузащитник перешел в «Крылья Советов». Футболист также играл за сборную России.