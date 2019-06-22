Сирия, 22 июня. Исламисты продолжают нарушать права и свободы граждан в Африне. Курды приняли резолюцию о принудительной мобилизации в Ракке. Террористы ИГ1 подозреваются в организации взрыва в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли боевикам на границах «Большого Идлиба»; атаковали исламистов в Западном Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обстреляла район Манбиджа на северо-востоке Алеппо; конфисковала дома жителей в Африне; продолжила похищать людей в Алеппо с целью получения выкупа.

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре; подозревается в атаке на курдов в Ракке.

Курды: провели рейды северо-западнее Дейр-эз-Зора; приняли резолюцию о проведении принудительной мобилизации в Ракке; попытались проникнуть в зону контроля ССА в Африне.

Провинция Алеппо

В районе Манбиджа накануне возобновились обстрелы со стороны боевиков вооруженной оппозиции, действующих при поддержке Турции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), исламисты «Сирийской свободной армии» (ССА) открыли огонь по занимаемым курдами поселениям вблизи ключевого города, что привело к возгораниям на сельскохозяйственных землях.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал сведения о последних случаях нарушения прав граждан протурецкими джихадистами в Африне. Сперва сообщалось о том, что боевики заявили о выселении курдских жителей из их домов в случае отказа от уплаты взноса в три тысячи долларов. Позднее поступали данные о конфискации трех домов, в которых проживали сирийцы курдской национальности, в районе Раджу и задержании мужчины в Ширине из-за его отказа покинуть жилище. Кроме того, стало известно о похищении четырех гражданских лиц исламистами с целью получения выкупа. Как передавал SOHR, в плен попали жители деревни Арба. Их родственникам поступили требования о выкупе в размере 15 тысяч долларов.

В западных районах Алеппо осуществили боевые вылеты ВВС Сирии. Новостной портал Aleppo Media Center сообщал о том, что под ударом оказались огневые позиции джихадистов у бывшей базы 46-й дивизии Сирийской арабской армии (САА).

Во второй половине дня оппозиционные медиапорталы заявили, что предотвратили вылазку курдских радикалов в Африне, заметив группу бойцов на подступах к населенному пункту Барад на юго-востоке кантона. Тем не менее никаких сведений о потерях курдов в живой силе или технике все еще не поступало.

Провинция Хомс

Поступили данные о выходе новой группы перемещенных лиц, проживавших на территории лагеря «Эр-Рукбан» на юге Хомса, на ранее освобожденные правительственными войсками территории. Согласно сведениям российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, трое мужчин покинули пункт временного размещения через контрольно-пропускной пункт «Джлеб», открытый 19 февраля при содействии РФ. Беженцы получили необходимую медицинскую помощь и были переправлены в центры временного проживания. Отмечается, что в скором времени они направятся в родные населенные пункты. Как известно выход сирийцев из «Эр-Рукбана» до сих пор затруднен, поскольку исламисты незаконных вооруженных формирований, базирующихся в зоне контроля США, требуют у желающих покинуть лагерь заплатить тысячу долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новый взрыв прогремел в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в Дейр-эз-Зоре. Интернет-портал Euphrates Post передавал, что бомба сработала у одного из блокпостов курдов вблизи города Дибан. В организации взрыва подозреваются боевики «спящих ячеек» «Исламского государства», вылазки которых нередко отмечаются в занимаемых курдскими радикалами районах. Вечером Twitter-канал (BeckyStorerxox) заявлял о подрыве автомобиля SDF в городе Аль-Бусейра. Жертвами случившегося стали несколько курдских бойцов.

Между тем члены SDF провели рейды в населенном пункте Аль-Миладж, расположенном северо-западнее административного центра региона. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) передавал, что во время обысков был арестован местный житель по имени Салим Ахмад Аль-Али.

Провинция Идлиб

Вновь фиксировались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп на юге провинции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (anasanas84), авиация САР также была задействована в зонах контроля террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Самолеты ВВС САР атаковали укрепрайоны исламистов на окраинах городов Маарбалит, Аль-Мастума, Аль-Арбаин и Хан Шейхун. Военный источник в сети Twitter (muhammad_salhab) также сообщал о вылетах ВВС САР в районе населенных пунктов Сармин, Ар-Ракая и Хиш. До сих пор не поступало никаких данных о нанесенном джихадистам уроне.

Провинция Ракка

Новостной портал Step News Agency передавал, что «Демократические силы Сирии» (SDF) приняли резолюцию, в рамках которой вводится уголовное преследование и лишение свободы для уклонистов от службы в рядах группировки. Отмечается, что жители, отказавшиеся от вступления в SDF, будут отбывать наказание в тюрьмах SDF от трех до пяти месяцев. Как передавал Twitter-канал (NotWoofers), курды уже приступили к патрулированию территорий административного центра провинции. Обыски привели к задержанию 150 человек. Как известно, принудительная мобилизация, проводимая курдами, не раз становилась причиной антикурдских митингов и демонстраций, однако, несмотря на это, незаконные аресты гражданских лиц и их призыв на военную службу лишь набирают обороты.

Во второй половине дня в провинции произошло нападение неизвестных. По данным интернет-портала Masar Press Agency, сотрудники «милиции» «Асайиш», патрулировавшие территорию вокруг населенного пункта Джаидин, подверглись атаке группы вооруженных людей, предположительно из числа боевиков «Исламского государства». В результате столкновений были ранены несколько курдских радикалов.

Агентство новостей ANF News заявило о том, что курды задержали нескольких сотрудников турецкой разведки, которые вели подрывную деятельность на занимаемых силами SDF территориях, действуя в военной форме «демократических сил». Более подробные сведения уточняются.

Провинция Хама

На севере региона течение дня продолжились стычки между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными силами. Как передает в сети Twitter военный источник (syr_television), позиции исламистов подверглись точечным авиаударам российской авиации недалеко от города Кафр-Зета. Позднее ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в районе Аль-Латамины.

Радикалы вновь публиковали ложные сообщения о потерях Сирийской арабской армии (САА) в военной технике. Подконтрольный вооруженной оппозиции медиапортал Halab Today TV заявил, что джихадистами якобы была уничтожена пушка военнослужащих САА у населенного пункта Аль-Хардана, тем не менее подтверждения данная информация так и не получила.

Стало известно о том, что в Хаму прибыла партия боеприпасов от группировки «Джейш Шухада Бадр», силы которой базируются в Алеппо. Новостное агентство Macro Media Center передавало, что лидер формирования Абу Аль-Хасана заявил о том, что бандгруппа и далее продолжит оказывать поддержку джихадистам, противостоящим САА на границах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)