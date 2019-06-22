Сирия, 22 июня. «Джебхат ан-Нусра»1*** и ее союзники не прекращают обстрелы наперекор режиму тишины в северных районах Латакии и Хамы. Боевики ССА** установили комендантский час в Африне к северо-западу от Алеппо. САА провела утилизацию следов присутствия ИГ1 в предместьях Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили утилизацию боеприпасов, СВУ и других следов присутствия ИГ к западу от Дейр-эз-Зора; предприняли боевые вылеты авиации в районе Аль-Латамины в ответ на очередные нарушения перемирия джихадистами.

Сирийская свободная армия (ССА): объявила о введении нового комендантского часа в Африне после сообщений о въезде в город заминированных автомобилей.

«Исламская партия Туркестана»: продолжает провоцировать войска САР на столкновения в горах Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с аффилированными группировками провели минометный обстрел позиций САА к северу от Хамы.

Провинция Латакия

Согласно информации портала SMM Syria, в горах Джабаль Аль-Акрад в северо-восточной части провинции Латакия не утихают столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками-исламистами. В настоящее время правительственные силы обмениваются ударами с членами «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ), выступающими в Идлибской зоне в союзе с террористами «Джебхат Фатх аш-Шам». Напомним, «Ан-Нусра» и подконтрольные ей бандгруппы отказались от соблюдения режима прекращения огня на северо-западе Сирии и продолжили обстрелы позиций войск САР и прифронтовых мирных районов на окраинах так называемого Большого Идлиба.

Провинция Алеппо

«Полицейские части» Сирийской свободной армии (ССА) объявили о введении нового комендантского часа в Африне после сообщений о въезде в город нескольких заминированных автомобилей, передает Masar Press Agency. Предполагается, что взрывы планируются курдскими радикалами из состава Отрядов народной самообороны (YPG), которые продолжают вести операцию «Гнев оливок» против турок и союзных им боевиков в надежде вернуть под свой контроль кантон к северо-западу от Алеппо. Анкара и подконтрольные ей формирования ССА захватили данный район весной прошлого года в ходе кампании «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Инженерные подразделения правительственных войск Сирии осуществили утилизацию боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других следов присутствия боевиков «Исламского государства»1 к западу от Дейр-эз-Зора. По сведениям агентства Al Manar News, данные мероприятия проходили недалеко от населенного пункта Аш-Шула. Вся западная половина провинции была освобождены правительственной армией САР при помощи ВКС РФ в 2017 году. На востоке региона за Евфратом, однако, дислоцируются преимущественно курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)**** и ВС Соединенных Штатов, незаконно оккупировавшие данную местность.

Провинция Хама

Исламистские бандгруппы, базирующиеся на границе провинций Идлиб и Хама, ударили по расположениям правительственных войск САР вблизи поселения Хамират, расположенного в окрестностях Кафр-Набуды. Отмечается, что в ходе обстрела джихадисты задействовали в основном минометы. Согласно информации Step News Agency, под огнем «Хайят Тахрир аш-Шам» и других наиболее радикальных группировок, продолжающих сопротивление, несмотря на режим тишины, были ранены и убиты несколько военнослужащих САА. Данные сведения оппозиционного информагентства, однако, пока нуждаются в проверке.

Тем временем сирийские ВВС предприняли боевые вылеты к северу от Хамы, отвечая на очередные нарушения перемирия боевиками. Правительственные самолеты провели бомбардировку опорных пунктов исламистов в предместьях Аль-Латамины, сообщает местный источник в Twitter (@MahmodHamway). Данный выступ, прилегающей к соседнему Идлибу с юга, является одним из главных форпостов так называемой вооруженной оппозиций. Он находится в оккупации с 2012 года и очень тщательно укреплен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)