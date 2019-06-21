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Новости Сирии

Сирия новости 21 июня 22.30: взрыв в мечети Багдада, курды заявили о поимке сотрудников турецкой разведки в Ракке

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Курды

Сирия, 21 июня. Курды заявили о поимке сотрудников турецкой разведки в Ракке. Автомобиль SDF**** подорвался на мине ИГ1 в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре. Взрыв произошел в шиитской мечети в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по военным объектам боевиков на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: заявило об организации подрыва автомобиля курдов в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; подозревается в убийстве курдского бойца в южной части Хасаки; прибегли к атаке с участием смертника в Багдаде.

Курды: заявили о поимке сотрудников службы разведки ВС Турции в Ракке.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): провели спецоперацию по поиску «спящих ячеек» ИГ в провинции Аль-Анбар.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что «Демократически силы Сирии» (SDF) продолжают нести потери в Восточном Дейр-эз-Зоре. Прогремел взрыв в городе Аль-Бусейра. Как отмечают курдские СМИ, автомобиль бойцов SDF подорвался на мине, заложенной неизвестными. Согласно данным военного источника в сети Twitter (BeckyStorerxox), подконтрольные «Исламскому государству» медиапорталы, уже заявили о причастности террористов группировки к установке СВУ, уточнив, что в результате взрыва погибли и получили ранения несколько курдских радикалов. Более подробная информация в настоящий момент выясняется. Напомним, в первой половине дня произошел взрыв в оккупированном курдами населенном пункте Дибан, в организации которого также подозреваются джихадисты ИГ. Напомним, несмотря на увеличение числа атак ИГИЛ1, «демократическая армия» не предпринимает никаких активных действий для устранения существующей угрозы.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Сирийские ВВС не перестают атаковать места базирования боевиков террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** в Южном Идлибе. Информационный портал Halab Today TV заявляет о боевых вылетах авиации САР в районе городов Хан-Шейхун и Сармин, а также вблизи населенных пунктов Шейх Мустафа и Ан-Найраб. Никаких сведений о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, радикалы вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются на границах «Большого Идлиба», регулярно провоцируют столкновения на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА), что вынуждает правительственные войска прибегать к ответным боевым действиям.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

 Курдский новостной портал ANF News заявляет, что сотрудники разведывательных спецслужб Турции пытаются разжечь конфликт между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и Сирийской арабской армией (САА). Сообщается, что в ходе обысков, проведенных на севере региона, были задержаны три члена турецкой разведки. По словам курдских бойцов, арестованные признались в том, что совершали похищения гражданских лиц и организовывали взрывы, действуя при этом в военной форме SDF. Тем не менее данная информация пока требует подтверждения.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что в Хасаке вновь произошла вылазка неизвестных боевиков. Группа радикалов открыла огонь по одному из курдских бойцов, который осуществлял патрулирование в окрестностях города Аш-Шаддади в южной части провинции. От полученных травм он скончался. В организации налета подозреваются боевики подпольных групп «Исламского государства», действующие в составе так называемых «спящих ячеек». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов ИГ к нападению.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

В столице произошла атака с участием террориста-смертника. По данным новостного портала Al-Hurra, боевику удалось проникнуть в здание шиитской мечети в восточной части города Багдад и активировать на себе «пояс шахида». Взрыв привел к гибели по меньшей мере двух местных жителей и ранению еще 18 человек. Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

Тем временем проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» заявили о проведении успешной спецоперации в провинции Аль-Анбар. Как передает информагентство Iraqi News, в ходе обследования пустынных территорий региона был уничтожен один из джихадистов террористической группировки, еще несколько радикалов были ранены. Кроме того, Силам народной мобилизации удалось обнаружить четыре схрона террористов, а также джихад-мобиль. Было установлено, что радикалы готовили вылазки в западных районах провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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