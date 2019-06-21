Сирия, 21 июня. Курды заявили о поимке сотрудников турецкой разведки в Ракке. Автомобиль SDF**** подорвался на мине ИГ1 в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре. Взрыв произошел в шиитской мечети в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по военным объектам боевиков на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: заявило об организации подрыва автомобиля курдов в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; подозревается в убийстве курдского бойца в южной части Хасаки; прибегли к атаке с участием смертника в Багдаде.

Курды: заявили о поимке сотрудников службы разведки ВС Турции в Ракке.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): провели спецоперацию по поиску «спящих ячеек» ИГ в провинции Аль-Анбар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что «Демократически силы Сирии» (SDF) продолжают нести потери в Восточном Дейр-эз-Зоре. Прогремел взрыв в городе Аль-Бусейра. Как отмечают курдские СМИ, автомобиль бойцов SDF подорвался на мине, заложенной неизвестными. Согласно данным военного источника в сети Twitter (BeckyStorerxox), подконтрольные «Исламскому государству» медиапорталы, уже заявили о причастности террористов группировки к установке СВУ, уточнив, что в результате взрыва погибли и получили ранения несколько курдских радикалов. Более подробная информация в настоящий момент выясняется. Напомним, в первой половине дня произошел взрыв в оккупированном курдами населенном пункте Дибан, в организации которого также подозреваются джихадисты ИГ. Напомним, несмотря на увеличение числа атак ИГИЛ1, «демократическая армия» не предпринимает никаких активных действий для устранения существующей угрозы.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС не перестают атаковать места базирования боевиков террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** в Южном Идлибе. Информационный портал Halab Today TV заявляет о боевых вылетах авиации САР в районе городов Хан-Шейхун и Сармин, а также вблизи населенных пунктов Шейх Мустафа и Ан-Найраб. Никаких сведений о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, радикалы вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются на границах «Большого Идлиба», регулярно провоцируют столкновения на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА), что вынуждает правительственные войска прибегать к ответным боевым действиям.

Провинция Ракка

Курдский новостной портал ANF News заявляет, что сотрудники разведывательных спецслужб Турции пытаются разжечь конфликт между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и Сирийской арабской армией (САА). Сообщается, что в ходе обысков, проведенных на севере региона, были задержаны три члена турецкой разведки. По словам курдских бойцов, арестованные признались в том, что совершали похищения гражданских лиц и организовывали взрывы, действуя при этом в военной форме SDF. Тем не менее данная информация пока требует подтверждения.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что в Хасаке вновь произошла вылазка неизвестных боевиков. Группа радикалов открыла огонь по одному из курдских бойцов, который осуществлял патрулирование в окрестностях города Аш-Шаддади в южной части провинции. От полученных травм он скончался. В организации налета подозреваются боевики подпольных групп «Исламского государства», действующие в составе так называемых «спящих ячеек». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов ИГ к нападению.

Ирак

В столице произошла атака с участием террориста-смертника. По данным новостного портала Al-Hurra, боевику удалось проникнуть в здание шиитской мечети в восточной части города Багдад и активировать на себе «пояс шахида». Взрыв привел к гибели по меньшей мере двух местных жителей и ранению еще 18 человек. Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

Тем временем проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» заявили о проведении успешной спецоперации в провинции Аль-Анбар. Как передает информагентство Iraqi News, в ходе обследования пустынных территорий региона был уничтожен один из джихадистов террористической группировки, еще несколько радикалов были ранены. Кроме того, Силам народной мобилизации удалось обнаружить четыре схрона террористов, а также джихад-мобиль. Было установлено, что радикалы готовили вылазки в западных районах провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)