Петиция к Зеленскому о сокращении Рады набрала необходимое для рассмотрения число голосов 

Киев, 21 июня. Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 100 набрала необходимое для рассмотрения количество голосов: более 25 тысяч.

Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 22 мая. По данным на вечер 21 июня, ее подписали 25 145 человек. Согласно украинскому законодательству, теперь глава государства обязан рассмотреть документ.

«Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек», — цитирует RT текст петиции.

В соответствии с конституцией Украины в Раде должно быть 450 человек. Между тем с 2014 года фактическое количество депутатов составляет 423 человека, поскольку 27 округов находятся на неподконтрольных территориях Донбасса, а также в Крыму, который Киев считает своей территорией, несмотря на воссоединение этого региона с РФ в 2014 году.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. В этот же день он подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады восьмого созыва. Кроме того, президент Украины назначил внеочередные выборы в парламент, которые состоятся 21 июля. Зеленский пообещал, что в закон о выборах будут внесены изменения, согласно которым предполагается отмена мажоритарной системы и снижение проходного барьера в Раду с 5 до 3%.

В минувший четверг Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщала «Газета.ру».