Киев, 21 июня. Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что пока не может вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что олигарх будет вкладывать значительные суммы в инфраструктуру региона, однако «он еще об этом не знает».

Коломойский с издевкой ответил на предложение главы украинского государства помочь Донбассу и предложил другое применение его деньгам.

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — приводит слова Коломойского портал «Новое время».

Дело в том, что британский суд по иску «ПриватБанка» ограничил расходы олигарха на повседневную жизнь суммой в 20 тысяч фунтов в неделю.

Стоит отметить, что в РФ в отношении Коломойского возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения гражданской войны на юго-востоке Украины. Олигарха называют одним из главных организаторов «евромайдана».

Гражданский конфликт на Украине начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ситуация ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. Киевские силовики на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.