В Белоруссии рассказали, когда Москва и Минск должны согласовать интеграционные дорожные карты

Минск, 21 июня. Москва и Минск должны к ноябрю согласовать дорожные карты интеграции по всем отраслям экономики, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам своих переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Румас сообщил, что в обновленной программе действия по развитию Союзного государства будут прописаны дорожные карты по секторам экономики.

«Мы эти дорожные карты должны согласовать все абсолютно к ноябрю месяцу», — цитирует ТАСС Румаса.

Глава белорусского кабмина сообщил, что затем потребуется большая работа правительств для проведения законодательства в соответствии с принятыми положениями.

Румас добавил, что равные условия хозяйствования предусматривают «одинаковое и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила». Это и является конечной целью интеграции, подчеркнул белорусский премьер.