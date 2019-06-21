«Аэрофлот» назвал причину отмены рейсов 22 июня

Москва, 21 июня. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 13 рейсов, запланированных на 22 июня. Об этом говорится на сайте перевозчика. В качестве причины отмен указывается неблагоприятный метеопрогноз.

Согласно сообщению компании, отменены рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в Уфу, Саратов, Ригу, Хельсинки, Нижний Новгород, Минск, Прагу, Ставрополь, Казань, Челябинск, Пермь, Вильнюс, Волгоград и обратно.

Кроме того, время вылета нескольких рейсов было перенесено на более позднее. Так, SU1891 Тбилиси — «Шереметьево» сдвинут с 16.10 на 19.35, SU1157 Ростов — «Шереметьево» перенесли с 16.10 на 20.00, SU2357 Вена — «Шереметьево» отправится не в 14.45, а в 18.15, SU2337 Штутгарт — «Шереметьево» перенесли с 14.15 на 16.50, SU1413 Екатеринбург — «Шереметьево» с 18.45 на 20.25, SU1183 Волгоград — «Шереметьево» вылетит не в 18.45, а в 21.10 (все — по местному времени).

Стоит отметить, что в пятницу платформа Gismeteo рассказала о погоде на грядущие выходные в Москве и Петербурге. Согласно прогнозам, невыносимая жара покинет город на Неве, однако в Северной столице будет по-прежнему тепло. Синоптики обещают 23 градуса тепла, пишет «Свободная Пресса». В Москве в субботу столбики термометров покажут больше 30 градусов выше нуля, а в воскресенье — 27. При этом 23 июня синоптики обещают дождь с грозами.

Ранее специалисты сервиса путешествий Туту.ру составили необычный рейтинг российских авиакомпаний. Топ предпочтений клиентов перевозчиков был ориентирован с гастрономической точки зрения – иначе говоря, путешественникам было предложено оценить уровень предлагаемой во время полетов еды.

Лидером списка стала авиакомпания S7 Airlines, которая кормит пассажиров при перелетах любой дальности. Эксперты отмечают, что именно это является огромным плюсом перевозчика.