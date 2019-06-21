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Google отказалась от выпуска планшетов

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Google отказалась от выпуска планшетов

Вашингтон, 21 июня. Компания Google заявила о прекращении производства планшетов. Об этом говорится в сообщении старшего вице-президента корпорации Рика Остерлоха в Twitter.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на представителя компании сообщило, что Google не будет выпускать новые модели Pixel Slate.

«Да, это правда», — написал Остерлох в микроблоге.

По его словам, команда Google HARDWARE будет сосредоточена на создании ноутбуков. Он добавил, что «команды Android и Chrome OS на 100% привержены долгосрочному сотрудничеству с партнерами, которые выпускают планшеты для всех сегментов рынка».

Напомним, планшет Pixel Slate презентовали в октябре прошлого года. Устройство с дисплеем 12,3 дюйма было оснащено двумя 8-мегапиксельными камерами.

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Автор: Данила Копп
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