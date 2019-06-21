В соцсети «ВКонтакте» появился сервис вызова такси

Москва, 21 июня. В социальной сети «ВКонтакте» появился сервис заказа такси «Ситимобил». Оплатить услугу можно через систему платежей соцсети VK Pay.

Сервис вызова такси «Ситимобил» будет запущен на платформе VK Mini Apps под названием VK Taxi. Пользователи нового сервиса смогут заказать такси через мобильный клиент «ВКонтакте».

Сейчас сервис действует только в четырех городах: Москве, Самаре, Тольятти и Ярославле, передает Ридус. Оплатить такси можно будет с помощью банковской карты или платежной системы VK Pay.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», пользователи соцсети «ВКонтакте» обратили внимание на функцию сервиса, позволяющую находить других людей по номеру телефона. По мнению пользователей, подобная функция может быть использована для сбора данных спамерами для своих баз, а также деанонимизации пользователей.

Руководство «ВКонтакте» добавило данную функцию импорта контактов из телефона в соцсеть в 2013 году.

В конце прошлого года «ВКонтакте» запустила новый раздел под названием «Центр безопасности». Он поможет пользователям узнать план действий в случае оскорблений и угроз. С начала 2018 года руководство удалило почти 8 миллионов единиц опасного контента, при этом оказались заблокированными 1,8 миллиона профилей и 11,3 тысячи сообществ, где подобные материалы были опубликованы и распространены.