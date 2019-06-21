Акционеры Афрэксимбанка в Москве обсудили перспективы развития Африки. ФАН-ТВ

Москва, 21 июня. В столице прошла церемония открытия XXVI ежегодного общего собрания акционеров Африканского экспортного-импортного банка в рамках экономической конференции «Россия — Африка», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

За пределами Африканского континента банк проводит свое мероприятие лишь второй раз. На церемонию открытия приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул важность взаимного сотрудничества.

«Искренне рад приветствовать участников конференции «Россия — Африка» общего собрания акционеров Африканского экспортного-импортного банка, ведущего регионального финансового института. Банк лишь второй раз в своей истории собирает акционеров за пределами Африканского континента, поэтому нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве, мы постарались обеспечить проведение, даже погоду, которая похожа на африканскую. Россию и страны Африки связывают дружественные отношения, партнерские отношения у них, действительно прочная историческая основа. Но при всем уважении к прошлому, — о нем надо помнить, — гораздо важнее смотреть в будущее, то есть вперед, вместе строить планы, вместе воплощать их в жизнь», — сказал Дмитрий Медведев.

В рамках ежегодного собрания Афрэксимбанка прошли встречи, семинары, в которых приняли участие почти 1500 делегатов. Российская и африканская сторона обсудили варианты многостороннего сотрудничества и помощи. Как и всегда, главные темы развития отношений — образование, медицина, технологии и торговля.

Взаимодействие двух стран значительно укрепилось. С 2005 по 2015 годы торговые инвестиции России в Африку выросли на 185%. Россия взяла на себя обязательство наращивать торговые связи и инвестиции. Двустороннее сотрудничество, безусловно, выгодно для обеих сторон, и нам есть что предложить Африканскому континенту.

«Что может Россия предоставить в своих компетенциях — это, конечно, базовая инфраструктура, там, где можно обеспечить… Ну и то, что касается отдельных видов медицинских услуг», — рассказал Игорь Шувалов, председатель Внешэкономбанка.

По прогнозам экспертов, объем товарооборота между Россией и Африкой в ближайшие 3 года увеличится вдвое. По итогам прошлого года, суммарный объем экспорта вырос на 18% и составил 17,5 млрд долларов США. При этом объем несырьевого неэнергетичского экспорта вырос до 14,3 млрд долларов США.

Ключевыми африканскими странами по продвижению несырьевого экспорта являются Египет, ЮАР, Замбия, Ангола, Алжир, Нигерия и Кения. Африканские страны имеют схожую ситуацию с Россией в плане экспорта сырьевых ресурсов — она не всегда хороша, и наши партнеры хотят налаживать эту ситуацию совместно.

«Вопросы, которые являются [важными] для нас и для России — Россия так же экспортирует сырьевые ресурсы, как и многие африканские страны. Когда цены на сырьевые ресурсы высоки — это хорошо для России, когда цены на сырьевые ресурсы падают — в России также могут наблюдаться кризисные явления. А мы стремимся к тому, чтобы сделать наш рост более ровным, более гладким, мы не хотим так зависеть от сырьевых ресурсов в нашем экономическом плане», — отметила Вера Сонгве, исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки.

Африканские делегаты подчеркнули, что и раньше между Россией и их континентом поддерживались хорошие взаимоотношения, но сейчас они совершенствуются, чему не могут не радоваться обе стороны.

«Когда я была министром здравоохранения, я помню, что Россия была одной из тех стран, с которой у нас были очень тесные программы обмена. Россия предлагала стипендии нигерийским студентам, которые могли приезжать в Россию и изучать медицину. Интересно посмотреть, как вы предлагаете теперь эту модель в виде кластерного подхода. Мне особенно нравится, что это фактически такой шаблон, который объединяет различных интересантов вместе. Браво!» — Обигели Эзеквесили, эксперт по государственной политике AEDPI.

На церемонии открытия анонсировали форум «Россия — Африка» в Сочи, который пройдет 23–24 октября. В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, ряд круглых столов и панельных дискуссий, а также будет организована площадка для проведения деловых встреч.

Проведение форума станет стратегически важным шагом к созданию наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки.



