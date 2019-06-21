В Совфеде оценили вклад Шойгу в обеспечение безопасности Крымского моста

Росгвардия создала отдельную морскую спецбригаду для охраны Крымского моста, она приступит к охране инфраструктурного объекта уже в декабре текущего года.

«В полном объеме соединение приступит к выполнению возложенных на него задач в декабре 2019 года», — сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил вклад министра обороны Сергея Шойгу в обеспечение безопасности Крымского моста.

«Я крайне положительно оцениваю все то, что делает федеральный центр, министр обороны и правоохранительные органы Российской Федерации для обеспечения безопасности Крыма и важнейших инфраструктурных объектов», — говорит сенатор от Республики Крым.

Он напомнил, что украинские политические деятели неоднократно грозились уничтожить мост. Подобные заявления звучали не только от представителей соседнего государства, но и из-за океана.

«Со стороны Украины не раз звучали различные одиозные заявления. Политики говорили, что он не будет построен, что он «развалится». Не раз заявлялось и о том, что объект будет взорван, об этом говорили даже иностранные журналисты, в частности, из Америки. Они открыто предлагали атаковать Крымский мост. Ранее подобные бредовые идеи озвучивались постоянно, сейчас, к счастью, сошли на нет, но еще полгода-год назад нечто подобное мы слышали регулярно», — напоминает председатель Русской общины Крыма.

В заключение он подчеркнул, что профильные ведомства обязательно справятся с поставленной перед ними задачей по охране гидротехнического сооружения.

«Обеспечение безопасности моста — это невероятно важная задача, которую предстоит решать всем тем структурам, которые за это ответственны. Лично я считаю, что в настоящее время безопасность обеспечена на высочайшем уровне», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, на открытии лично присутствовал президент Владимир Путин. Запуск железнодорожного сообщения планируется на декабрь текущего года, билеты можно будет купить уже в октябре.