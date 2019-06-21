«За Лупу не спрячешься!»: Усатый молдавский «чекист» накажет «Плохиша». Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с этим он начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть — по сути — на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

И вместе с гражданами республики мы празднуем победу: после пяти дней двоевластия в Молдавии правительство Демократической партии уступило — премьер-министр Павел Филип официально объявил об отставке и переходе в оппозицию. На пресс-конференции он назвал своим успехом улучшение экономической ситуации в стране (что, правда?!) и призвал новое правительство (утверждено Партией социалистов и блоком ACUM 8 июня) не мстить госслужащим, которые не поддерживали коалицию.

Страшно им…

В свою очередь, премьер нового правительства Майя Санду уже призвала уйти в отставку также генпрокурора и судей Конституционного суда (они не признали формирование коалиции и ее решения и поддержали досрочные выборы), а лидеру демократов, олигарху Владимиру Плахотнюку и его подчиненным пообещала санкции.

Какие? О, тут много вариантов.

Например, Конституционный суд отменил все свои решения (про досрочные выборы и т. д.), указав в мотивировочной части, что они «были приняты под давлением». Это гарантированное уголовное дело против Влада Плахотнюка. Олигарха, который еще совсем недавно безраздельно хозяйничал в этой небольшой стране.

Теперь — все!

В Молдавии будет создана чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений полицейско-олигархического режима Плахотнюка. В состав ЧК (как красиво звучит!) войдут представители парламента, общественности и юристы, не запятнавшие себя сотрудничеством с Плахотнюком. Одна из главных целей этого надгосударственного органа — выявление и возвращение в страну украденных у народа Плахотнюком и его приспешниками и подельниками миллиардов евро.

Чрезвычайную комиссию, по инсайдерской информации, может возглавить вернувшийся на родину в Молдавию пророссийский молдавский политик Ренато Усатый, знающий не понаслышке обо всех черных схемах «Плохиша» (да, вот такой кличкой социальные сети одарили некогда всесильного «Хозяина Молдавии»).

Говорят, что фигура Усатого устраивает и Москву, и Кишинев своей давней враждой с Плахотнюком, объявленным Россией несколько месяцев назад в международный розыск.

Как знаток молдавских социальных сетей (теперь), позволю себе процитировать веселую кричалку, посвященную харизматику Усатому: «Ренато — Усатый! Попа — за Лупу! Йоу!» И, конечно, «Траяску Романиа Маре», как говорил Остап Бендер при попытке перейти границу («Да здравствует великая Румыния»).

Думаете, я использую какие-то неприличные слова? Нет!

Мариан Лупу — нынешний глава Счетной палаты и дважды спикер парламента (в прошлом); конечно же, демократ. Руслан Попа — бывший молдавский социалист, коммунист-реформатор (в прошлом). Сейчас он обращается к населению посредством социальных сетей, где приглашает на «Съезд бывших граждан СССР».

Думаю, сейчас появится немало таких же «ярких и странных» персонажей, которые будут участвовать в «спасении» и «возрождении» Молдавии. Держитесь, молдаване!..

Тем временем политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, которые находятся в оппозиции к президенту страны Игорю Додону, начали… покидать страну. Причем как? Чартерными рейсами — и в течение нескольких часов после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.

По информации молдавских телеканалов, из Кишинева вылетело сразу несколько частных самолетов: Gulfstream G200 приземлился в Одессе, еще один — отправился в Лондон. В аэропорту сообщили, что к вылету в Стамбул готовились еще пять чартерных рейсов. Почти все в итоге и улетели…

Предполагается, что на одном из самолетов находился Плахотнюк — лидер Демократической партии, который до последнего момента сопротивлялся мирной передаче власти новому правительству. Комментариев Плахотнюка на этот счет пока не поступало.

Исчез и муж певицы Жасмин депутат Илан Шор, которому я посвятил отдельную главу в своем исследовании. Мои источники, которые попросили сохранить анонимность, сообщили, что главный обвиняемый в краже миллиарда евро из молдавских банков улетел в Израиль через Стамбул (привет чартерам!).

Как известно, Израиль своих граждан другим государствам не выдает — оставляет у себя вместе с их деньгами, а Шор вообще родился в Тель-Авиве. На вопрос, находится ли он в стране, пресс-секретарь Илана Шора Алина Шаргу ответила, что он в стране и «работает».

Неизвестно, как он работает (и где), но в течение нескольких дней его не видели в публичном пространстве и он до сих пор не выступил с комментариями по поводу политической ситуации в стране. 10 июня политическая (его карманная) партия «Шор» объявила о брифинге для прессы, но потом отложила его.

И еще — о смешном (и нелепом).

Напомню снова, что в июне 2017 года суд в Кишиневе приговорил Илана Шора к 7 с половиной годам тюрьмы за финансовые махинации: он был причастен к масштабному выводу средств из трех молдавских банков. Тем не менее он не отбывает срок в местах не столь отдаленных, а во главе партии «Шор» прошел в молдавский парламент. Так сказать, иногда отвлекаясь на апелляцию.

Так вот, тут давеча бывший глава прокуратуры антикоррупции (ПА) страны Виорел Морарь заявил, что дело Илана Шора, которое находится в прокуратуре уже в течение 4 лет, все никак не может быть завершено, «потому что это слишком сложное и объемное дело».

По словам господина Мораря, к процессу подключилась прокурор Адриана Бецишор, которая сейчас временно исполняет обязанности руководителя ПА.

«Первое дело находится на рассмотрении. Сформирована группа из прокуроров и следователей. Кто возглавляет эту группу? Госпожа Бецишор. Почему не завершается судебное преследование? Во-первых, дело очень объемное, во-вторых, они избрали тактику управления доказательствами», — заявил Морарь.

Кто-нибудь что-то понял?

Приведу вам еще один пример демагогической абракадабры от молдавских политиков.

Вот он: «Принимая во внимание отсутствие открытости к диалогу, но для деблокирования ситуации, Демократическая партия уходит из власти через отставку правительства».

Это заявил зампред Демократической партии Владимир Чеботарь.

Что ж, политический кризис в Молдавии закончен. Пока что — до момента неизбежного раскола ситуативной коалиции социалистов президента Игоря Додона и блока ACUM во главе с нынешним премьером Санду. Но реформы запущены.

Так, молдавские парламентарии на заседании на прошлой неделе большинством голосов утвердили в первом чтении законопроект о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов. Значит, больше не будет округов, в которых за счет щедрых подачек будут побеждать олигархи и их ставленники.

Кстати, про подачки.

Новое правительство Молдавии уже успело… попросить США возобновить финансовую помощь.

«Я просил США возобновить проекты финансовой поддержки. Прежние власти Молдавии также вели переговоры об этом, но дискуссии были заблокированы, так как уровень коррупции в нашей республике не соответствовал необходимым критериям.

Мы договорились с нашими американскими партнерами совместно разблокировать ситуацию как можно скорее», — заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

По словам министра, помощь может быть возобновлена через программу «Вызовы тысячелетия» и Агентство США по международному развитию. Да уж, действительно, «вызов тысячелетия»: как принять деньги от США так, чтобы их… не украли.

И последнее — снова про Штаты. За считанные часы до завершения кризиса в стране в парламент Молдавии «с целью проведения консультаций с фракциями» прибыл посол США Дерек Хоган. Публично и гласно, молодец.

У меня вопрос: интересно, а если бы российский посол прибыл в парламент Молдавии (или любой другой страны) для консультаций с фракциями и участия в разрешении политического кризиса — вот так же, открыто? Какая была бы реакция?

Давайте в качестве стеба отвечу: уверен, что позитивная! Молдавия — страна открытая, демократическая, «за столом никто у нас не лишний!». Главное только — никого не забыть. Вдруг посол Турции обидится, что его не пригласили? Или Японии? Украина, опять же…

В общем, как пел Михаил Круг: «Приходите в мой дом, мои двери открыты…» Для всех — кроме российских журналистов. Но об этом в следующий раз.

Первая часть цикла: здесь

Вторая часть цикла: здесь

Третья часть цикла: здесь

Четвертая часть цикла: здесь

Пятая часть цикла: здесь

Шестая часть цикла: здесь

Седьмая часть цикла: здесь

Восьмая часть цикла: здесь

Девятая часть цикла: здесь

Десятая часть цикла: здесь

Одиннадцатая часть цикла: здесь