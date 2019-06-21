Лукашенко сообщил о планах Путина приехать на закрытие II Европейских игр

Минск, 21 июня. Президент России Владимир Путин планирует приехать на закрытие II Европейских игр, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

«Он (Путин) планировал приехать на закрытие (Игр)», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Глава Белоруссии также предложил Медведеву «поговорить на тему интеграции и разные другие темы».

Ранее стало известно, что Путин получил от Лукашенко приглашение посетить II Европейские игры, которые проходят в Минске.

Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. Более трех тысяч спортсменов будут соревноваться в 15 видах спорта. Церемония закрытия Игр состоится 30 июня.