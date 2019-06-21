Медведев ответил на обвинения в организации Россией протестов в Грузии

Москва, 21 июня. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев ответил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Москву в организации протестных акций в Тбилиси.

Ранее глава Грузии назвала Россию «врагом и оккупантом». По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в Грузии, отметил «Ридус».

Медведев назвал подобные заявления крайне непрофессиональными. Он добавил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Глава российского правительства заявил, что печально слышать подобную риторику от президента Грузии. Он также предупредил, что в случае усиления антироссийских настроений Россия даст рекомендации касательно поездок в Грузию, что скажется на Тбилиси.

Медведев подчеркнул, что ситуация в Грузии связана с радикальной оппозицией и провластными силами. По его мнению, беспорядки в стране направлены на то, чтобы разрушить политическую систему в Грузии.

Глава Кабмина надеется, что грузины разберутся в сложившейся ситуации.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию Международной ассамблеи православия, которая проходит в Грузии, напомнил «Царьград».

По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, отметим, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что в Интернете граждане США и ЕС активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Как отметил Infox.ru, обвинения Зурабишвили в адрес РФ не удивительны, поскольку она политик, ориентированный на Европу, поэтому всегда будет искать виновных в Москве. Телеведущая Тина Канделаки отметила, что попытка «скинуть» вину на РФ выглядит как дешевый и бесперспективный популизм.