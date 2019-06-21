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Житель Кузбасса устроил попойку в компании двух мертвецов

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Житель Кузбасса устроил попойку в компании двух мертвецов

Кемерово, 21 июня. Жителя Новокузнецка приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство двух человек, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

По данным ведомства, убийство произошло в августе 2018 года. Мужчина распивал алкогольные напитки вместе с сожительницей и ее отцом.

Во время застолья между пенсионером и 27-летним кемеровчанином произошла ссора. Женщина попыталась заступиться за отца, но ее сожитель пришел в ярость и набросился с ножом.

Он нанес несколько ударов женщине, а затем ее отцу. Пострадавшие скончались на месте, преступник еще в течение двух дней оставался в доме. Он распивал алкоголь, не обращая внимания на трупы, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса находилась в компании двух мужчин. Во время распития спиртных напитков произошла ссора, она забила знакомого насмерть табуреткой.

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Автор: Ирина Селезнева
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