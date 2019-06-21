Степашин уверен, что за беспорядками в Грузии стоит Госдеп

Москва, 21 июня. Бывший председатель правительства России Сергей Степашин выразил уверенность, что за беспорядками в Тбилиси стоит Госдепартамент США.

«Абсолютно очевидно, это — работа Госдепа. Совершенно очевидно, что без американских советов, американских консультаций и согласования с послом США в Тбилиси ничего не делается. Я знаю, что говорю», — пояснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, Вашингтону важно было «щелкнуть» Грузию, дать ей толчок для того, чтобы она в дальнейшем самостоятельно развивала конфронтацию с Россией. Степашин также подчеркнул, что российские парламентарии «ни ногой в Грузию» после этого инцидента, пишет KP.ru.

Комментируя слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее назвала Россию «врагом» и «оккупантом», Степашин напомнил, что Россия никогда не оккупировала Грузию. Не она начала военный конфликт 2008 года и не она сбивала российские самолеты из российского же оружия.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудит с Советом безопасности ситуацию в Грузии. МИД России предупредил россиян об опасности со стороны грузинских радикалов.

Отметим, что грузинская оппозиция использовала ситуацию с российской делегацией, чтобы сменить руководство страны. Она дала министру внутренних дел страны Георгию Гахарию три часа на то, чтобы подать в отставку. В противном случае оппозиционеры угрожают собрать «мирный протест, чтобы убрать эту власть», пишет «Царьград».

Протесты в грузинской столице начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл проходящую в Тбилиси сессию Международной ассамблеи православия.

Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента, что и вызвало протесты. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».