Чаплин выступил за то, чтобы и впредь освящать ядерное оружие

Русская православная церковь должна освящать любое оружие, в том числе ядерное, если оно предназначается для защиты России и православия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот отец Всеволод Чаплин.

Таким образом клирик РПЦ прокомментировал мнение заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова) о том, что не следует освящать оружие массового поражения.

Епископ сослался на итоги обсуждения данной темы в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву. По его мнению, следуя церковной традиции, можно благословлять самого воина.

«При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение», — написал Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

«Это странное суждение. Русская православная церковь освящает самые разные виды оружия. В том числе и то, которое относится не к одному конкретному человеку, а к стране, воинским частям», — заявил собеседник ФАН.

Он напомнил, что РПЦ освящает и военные корабли, и танки.

«Ими управляют разные люди, которые периодически меняются. Часто освящается новое оружие, которое еще не имеет конкретного владельца. Самое главное — освящается то оружие, которое должно защищать православных людей, их право жить по своей вере», — отметил отец Всеволод.

Неслучайно в молитве при освящении оружия говорится, что оно освящается для защиты истины Христовой. То есть освящение оружия в значительной степени связано с защитой веры, отметил православный клирик.

«Православному народу, покоренному безбожниками или иноверцами, гораздо сложнее достичь Божьего царства. А это главная цель человеческой жизни — достижение жизни вечной. В том числе и поэтому я не вижу принципиальной разницы между оружием обычным и оружием ядерным.

Да, ядерное оружие более разрушительно и от него, как мы видим на примере Хиросимы и Нагасаки, страдают не только и не столько военные, сколько мирные жители. Однако в современном мире именно ядерное оружие является во многом гарантией сохранения православной цивилизации», — уверен собеседник Федерального агентства новостей.

Недоброжелателями России активно используются приемы гибридной войны, напомнил отец Всеволод Чаплин.

«И если допустить ситуацию, что с помощью этих приемов возникнет угроза полного порабощения русского народа даже без так называемой горячей войны через оранжевые революции, финансово-экономические махинации, наш народ имеет право отвечать, используя все ресурсы, какие у него есть», — считает собеседник ФАН.

В какой-то момент любая ядерная держава, если против нее ведется гибридная агрессия, имеет право предупредить агрессора, что гибридная война — это тоже война, отметил священник.

«И если эта война угрожает суверенитету, допустимо использовать любое имеющееся у страны оружие. Поэтому роль ядерного оружия в современном мире только увеличивается», — отметил священник.

Неслучайно в свое время Всемирный русский собор поддержал российских ученых, которые занимались разработками ядерного оружия, несмотря на то, что тогда они подвергались всяческому шельмованию со стороны безумцев-пацифистов, напомнил клирик.

«Поэтому я надеюсь, что дискуссия на данную тему не закончена и мы впоследствии будем освящать любое оружие, с помощью которого Россия защищает свою независимость», — резюмировал собеседник ФАН.

Епископ Савва (Тутунов) сообщил, что предложения комиссии Межсоборного присутствия РПЦ будут оформлены до конца июля, после чего документ направится на дальнейшее обсуждение в епархии.

В последние десятилетия священники Русской православной церкви неоднократно освящали атомные подводные лодки. В частности, в 2008 году настоятель церкви в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Видяево (Мурманская область) иерей Сергий Шерфетдинов освятил атомную подводную лодку «Кострома» по просьбе экипажа.